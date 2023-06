Erster Barbershop in Kirchberg

Als Barber ist Mehdi Kassem mit seinem Team tätig. Es ist der erste Herrenfriseur in Kirchberg, der ausschließlich Buben und Männer frisiert und auch ein Spezialist für die Bartpflege ist. Zur Eröffnung stellte sich Bürgermeister Franz Singer ein und wünschte dem Barber alles Gute für seine Tätigkeit in der Gemeinde. Neben den Friseursalons Stippinger und Hairzenssache, welche Damen und Herren frisieren, ist der Barber Shop Kassem nun das dritte Friseurgeschäft in Kirchberg.