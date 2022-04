Es wird wieder gekraxelt, marschiert & gepinselt im Pielachtal

Werbung St. Pölten Anzeige Oberbank jetzt noch zentraler am Linzertor

Wonnemonat Mai, Zeit vieler Traditionen und Feste. Doch die Pandemie der letzten zwei Jahre hat das gesellschaftliche Treiben rund um den Maibaum und die Abhaltung von Maiaufmärschen stark getrübt.

Mit dem Einzug der Corona-Lockerungen sind die meisten Gemeinden bestrebt, die Leute wieder zusammenzubringen. Hier ein kleiner Auszug einiger Events:

In Ober-Grafendorf wird heuer erstmals seit 2019 und seit der Hauptplatz-Umgestaltung ein Maibaum aufgestellt. Zudem findet das traditionelle Maifest der VP-Ober-Grafendorf am 1. Mai im Hof der Raiffeisenbank statt. Beginn ist um 10 Uhr. Zum „Familientag der Arbeit“ lädt die SPÖ Ober-Grafendorf ebenso am 1. Mai um 14 Uhr in den Lueger Park.

Das Maibaumsteigen hat in vielen Gemeinden, hier ein Klettermaxe aus Rabenstein, Tradition. Foto: Karl-Peter Bacher

In St. Margarethen findet am 1. Mai die Maibaumfeier mit Maibaumkraxeln des Kameradschaftsbundes statt. Der Reinerlös des Festes wird einer ukrainischen Familie gespendet. Eine weitere Tradition ist in der Sierningtaler Gemeinde die Muttertagsfeier, die heuer in Form eines Frühstücks über die Bühne geht.

Die Gebietsmaifeier der SPÖ startet am 30. April, um 17.30 Uhr, im Seminarraum der Kletterhalle in Weinburg mit einem Vortrag von Bundesbildungsvorsitzenden Gerhard Schmid. Um 19 Uhr findet der Fackelzug von der Kerschanhalle zum Gemeindeamt statt. Nach den Festreden gibt es ab 20.30 Uhr im Kultursaal im Feuerwehrhaus ein Konzert von Betty Rossa & Kapelle. Die Weinburger Landjugend lädt am 1. Mai ab 13 Uhr beim Broscha-Stadl zum Maibaumsteigen.

Am 30. April findet wieder das Rabensteiner Maibaumsteigen am Oggersheimerplatz statt. Das Kindermaibaumsteigen beginnt um 18 Uhr, das Flutlichtmaibaumsteigen um 20.30 Uhr. „Im Anschluss veranstaltet die Landjugend eine Disco in der GuK-Garage“, verrät Bürgermeister Kurt Wittmann.

In Frankenfels lädt der Heimat- und Trachtenverein am 30. April ab 11 Uhr in der „Grasser Mühle“ zum Bierkistensteigen. „Der Maibaum wird dann bei einem Schätzspiel verlost“, kündigt Obmann Helmut Riedl an. In Loich gibt es am 7. Mai ein Frühlingsfest, bei dem für das leibliche Wohl bestens gesorgt ist. In Schwarzenbach und Kirchberg gibt es heuer kein Maibaumsteigen.

Eine Tradition in Hofstetten-Grünau sind wie auch andernorts die Mai-Striche. Diese Tradition wird vor allem von der Landjugend gepflegt. Es wird ein weißer Strich – der Maistrich – in der Nacht vom 30. April auf 1. Mai zwischen den Wohnhäusern eines Liebespaares gezogen. Meist ist diese Liebe noch sehr frisch.

Tradition haben zudem Mai-Andachten. Diese sind ein Wortgottesdienst zu Ehren der Heiligen Maria. Zurückzuführen ist dieses Ritual auf die Tatsache, dass der Wonnemonat Mai, ebenso wie der Oktober, der Verehrung der Gottesmutter Maria gewidmet ist. Insbesondere zwischen 1850 und 1950 erfreute sich die fromme Marienverehrung großer Beliebtheit.

Heute finden Maiandachten hauptsächlich in Kirchen, Kapellen, Privathäusern oder in der freien Natur bei Maialtären oder Marienbildern statt. In den Andachten bringen Gläubige ihre Bitten an Maria vor. Beliebt sind auch Wanderungen zu Marienmarterln.

