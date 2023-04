St. Margarethen: „Komm in Anderswelt“ will Publikum verzaubern

Dasselbe Schicksal teilen die Malerin Franziska Weinberger und Autorin Karin Faslo. Um ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen, präsentieren sie ihre Kunst im Zuge einer Vernissage am Donnerstag, 4. Mai, im Kulturcafé Renate. Dabei stellt Weinberger ihre Kunstwerke vor und Falso liest aus ihrem Buch. „Komm in Anderswelt“ soll Besucherinnen und Besucher auf magische und künstlerische Weise verzaubern.

„Es soll eine freudige Ausstellung sowie Lesung werden. Die Vielfältigkeit des Lebens steht dabei im Vordergrund“, informiert Weinberger. Über 40 Vernissagen hat die autodidaktische Malerin in den vergangenen Jahren organisiert, darunter auch eine in Mailand. Durch ihre Wurzeln im Pielachtal sei sie auf den Veranstaltungsort in St. Margarethen gekommen. „Während meiner Zeit als Lehrerin habe ich 37 Jahre lang in Ober-Grafendorf gelebt. Im Tal kenne ich viele Menschen, da schien mir das Kulturcafé passend“, erzählt die Pensionistin, die mittlerweile in Melk lebt.

Schon zu Schulzeiten entdeckten Lehrerinnen und Lehrer ihr Talent. Auch während ihrer Tätigkeit als Lehrerin versuchte sie, Schulkindern die Malerei näherzubringen. „Die Kunst kommt seit ich denken kann aus mir heraus“, beschreibt die 70-Jährige ihre Gabe.

Bevor sie ein neues Kunstwerk starte, habe sie immer eine grobe Vorstellung. „Beim Malen entstehen die Werke quasi von selbst. Jedoch wird jedes Bild anders, als zuvor in meiner Fantasie“, gibt sie Einblick in den kreativen Prozess. Vor allem Acryl auf Leinwand sei ihre Art, sich auszurücken. Dazu verwendet sie verschiedene Materialien wie Leim, Nagellackentferner oder Putzmittel, um beispielsweise Farbübergänge besser herauszuheben.

Durch Untermalung von Faslos Buch „Komm nach Anderswelt“ soll laut Weinberger eine Harmonie von Bild und Wort entstehen. Denn: „In ihrem Roman begibt sich eine Frau auf Zeitreise. Sie reist in die Vergangenheit und in die Zukunft. Dabei erlebt sie magische und traurige Momente“, beschreibt die Malerin das Buch ihrer Freundin.

Weinbergers Bilder können am Abend der Ausstellung erworben werden und sind bis Juli im Kulturcafé zu bestaunen. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.

