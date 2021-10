Warten auf Autos auch in der Region Pielachtal

181 Pkw erfassten die Meldestellen des Bezirks St. Pölten-Land von Jänner bis September dieses Jahres. Davon 83 mit Elektro- oder Hybridantrieb. Neue Dieselautos wurden heuer erst 26 angemeldet. Der Trend zur „grünen“ Alternative steigt – auch im Pielachtal. Die Nachfrage jeglicher Art von Kraftfahrzeugen ist gegeben. Das Hauptproblem der Händler: Lieferverzögerungen der Hersteller führen zu langen Wartezeiten. Gebrauchte und neue Fahrzeuge sind somit derzeit eine Rarität. Die NÖN hat bei Händlern in der Region nachgefragt, wie sie die momentane Situation beurteilen.

„Wir warten noch immer auf Fahrzeuge, die wir vor Monaten bestellt haben“, schildert Geschäftsführer Martin Kindig von Ford Kindig in Kirchberg. Zurzeit habe er keine Lagerfahrzeuge und die georderten Autos werden erst in einem halben Jahr geliefert. Aktuell sei auch die Beschaffung von Gebrauchtwagen schwierig. „Der Zukauf ist momentan fast unmöglich. Durch die große Nachfrage steigen natürlich die Kosten. Niemand ist bereit, für einen gebrauchten Pkw Unsummen an Geld auszugeben“, erklärt Kindig. Das Interesse an E-Autos bemerkt der Autohändler vor allem bei Firmenkunden. Er habe schon einige Anfragen für das Modell Ford Mustang Mach-E erhalten, das nächstes Jahr in seinem Autohandel erhältlich sein wird.

Statistik Austria: Illustration: petovarga/shutterstock.com, Grafik: Hammerl

Bei der Köfler Auto-GmbH in Hofstetten-Grünau sieht die Lage ähnlich aus: Lieferprobleme verzögern Neuzulassungen. Einige Mazda-Modelle hat Geschäftsführerin Maria Steinwendtner noch lagernd. „Die erste Lieferung an bestellten Pkw kommt erst im Dezember. Mit dem Rest ist im März zu rechnen“, beklagt die Autohändlerin. Der große Boom an Elektromobilen bleibe in Hofstetten-Grünau noch aus, vor allem im privaten Bereich. „Durch den Steuervorteil äußert sich der Wunsch nach E-Autos eher bei Firmen“, erklärt Steinwendtner. Problematisch sieht sie momentan den Kauf von gebrauchten Pkw: „Durch die Lieferschwierigkeiten ist der Gebrauchtwarenmarkt schon ziemlich aussortiert.“

Für die Zusendung von Neuwagen muss das Autohaus Renault Lesiak in Ober-Grafendorf Wartezeiten bis zu einem halben Jahr hinnehmen. „Jedes unserer Modelle ist zum Glück noch einmal vorhanden und lagernd“, versichert Mitarbeiter Christian Wurzer. Der Bedarf an gebrauchten Pkw, Elektromobilen im privaten und im Firmenbereich sei ausreichend gegeben. „Aktuell suchen wir akribisch nach gut erhaltenen Gebrauchtwagen, um unseren Kunden einwandfreie Modelle anbieten zu können“, erklärt Wurzer die Situation.

„Ich könnte derzeit meinen Gebrauchtwagenplatz einer Fußballmannschaft zum Training zur Verfügung stellen“, Porsche-St. Pölten-Chef Michael Czerny nimmt die aktuelle Situation mit Humor. Wenngleich es derzeit nicht gerade lustig ist: „Uns fehlen über 200 Autos zum Normalbetrieb!“ Der Grund: Die Autohersteller haben einen Halbleiter-Engpass, ein weltweites Problem, den Autohandel hat es hier voll erwischt (nachdem 2021 sehr gut begonnen hat). Christian Hofbauer von Škoda Hofbauer appelliert: „Wenn Sie nächstes Jahr ein neues Auto wollen, weil der Leasing-Vertrag ausläuft, dann bestellen Sie jetzt!“