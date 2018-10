Die Hitze des Sommers hat auf der Mariazeller Bahnstrecke ihre Spuren hinterlassen. „Die extreme und lang andauernde Hitze im Sommer hat die Strecke beeinträchtigt und Betriebspersonal ebenso wie Fahrgäste auf eine Belastungsprobe gestellt“, heißt es von der NÖVOG.

Jetzt sind umfangreiche Arbeiten nötig, und die Strecke wird von Montag, 29. Oktober bis Mittwoch, 28. November, auf der gesamten Strecke gesperrt. Es wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

„Im Rahmen eines umfangreichen Sanierungsprogramms wird die Mariazellerbahn wieder fit für die Zukunft gemacht. Da auf der gesamten Strecke notwendige Arbeiten durchgeführt werden, kommt es zu dieser Sperre“, informiert Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko. Die hohen Temperaturen führten zu Gleisverdrückungen. „Dabei kommt es zur Bewegung von Gleiskörper und Schwelle“, erklärt NÖVOG-Sprecherin Katharina Heider-Fischer. Um die Sicherheit gewährleisten zu können, mussten diese Stellen mit geringerer Geschwindigkeit passiert werden, was dann zu Verspätungen führte.

„Im Sommer waren es zwischen 20 und 25 Minuten. Bei den jetzigen Temperaturen sind es zwischen fünf und zehn Minuten“, berichtet Heider-Fischer. Jetzt wird die gesamte Strecke der Mariazellerbahn auf Gleisverdrückungen untersucht. „Das wichtigste Ziel der Streckensperre ist es, all diese Langsamfahrstellen zu beseitigen, damit die Mariazellerbahn wieder in gewohnter Pünktlichkeit und Qualität fahren kann“, sagt die neue NÖVOG Geschäftsführerin Barbara Komarek. Damit will man auch künftigen Verdrückungen entgegenwirken.

„Ziel ist es, Langsamfahrstellen zu beseitigen, damit die Mariazellerbahn wieder in gewohnter Pünktlichkeit fahren kann.“ Barbara Komarek, Geschäftsführerin

Die einmonatige Streckensperre wird neben den nötigen Gleisarbeiten aber auch genutzt, um die Lawinensicherung im Bereich der Bergstrecke fertigzustellen. Außerdem wird die Brücke von Frankfenfels kommend vor Boding saniert und Oberleitungen entlang der Strecke getauscht. „Grabungsarbeiten für die Errichtung einer neuen Eisenbahnkreuzung werden in Loich durchgeführt“, berichtet Heider-Fischer.

Während der Streckensperre wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Busse fahren zu den selben Abfahrtszeiten wie die Bahn. Abfahrt ist am Bahnhofvorplatz oder bei den Bushaltestellen im Ort entlang der Bundesstraße. „Wir arbeiten so rasch wie möglich, damit die Strecke schnell wieder für den Verkehr frei ist“, führt Barbara Komarek weiter aus. Die geplanten Arbeiten seien sehr aufwendig, aber sie seien nötig, um eine enorme Qualitätssteigerung garantieren zu können. „Nutznießer der Sanierungsarbeiten sind unsere Fahrgäste“, so Komarek.