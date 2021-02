Wegen umfangreicher Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten müssen die Gäste im Frühling zum Teil auf Busse umsteigen. Der Schienenersatz verkehrt zu den selben Abfahrtszeiten wie die Mariazellerbahn.

Von 22. Februar bis 30. April wird der Schienenersatzverkehr zwischen St. Pölten Hbf. und Rabenstein geführt. Von 1. bis 7. Mai zwischen St. Pölten Hbf. und St. Pölten Alpenbahnhof.

„Durchgeführt werden unter anderem Gleisneulagen in gleich mehreren Abschnitten, wie etwa im kleinen und großen Eisbergtunnel in St. Pölten. Hinzu kommen Entwässerungs- und Unterbausanierungen, Arbeiten bei mehreren Eisenbahnkreuzungen, sowie Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen entlang der gesamten Strecke. Wir haben einen sehr straffen Zeitplan, um die Auswirkungen auf unsere Gäste so gering wie möglich zu halten“, informiert Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.