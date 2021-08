Eine Attraktion für Einheimische und besonders für Ausflugs- und Urlaubsgäste ist das Anbrennen der Dampflok Mh.6 im Heizhaus Ober-Grafendorf durch den Eisenbahnclub Mh.6 am Tag vor der Ausfahrt.

Am Samstag, 7. August, ist es wieder soweit. Schon ab 15 Uhr hat das Heizhaus geöffnet. Obmann Erich Dürnecker berichtet: „Nicht nur die Fahrt selbst, sondern auch die Vorbereitungen für den Dampfzug sind ein richtiges Erlebnis. Am Vortag muss das Feuer in der Dampflok angezündet werden, damit sich die Temperatur und der Druck langsam aufbauen können.“ Gleichzeitig findet dieses Mal der Festakt zur Eröffnung des neuen Bahnsteiges bei der Station „Haag-Kleinsierning“ auf der Krumpe statt.

Das Ritual des Anbrennens gibt es seit 1908 vor jeder Ausfahrt mit der Lok. Der Verein sorgt für die Pflege und Wartung der Dampflok Mh.6, die sich im Besitz der NÖ Bahnen befindet. Zusätzlich können die Besucher im Rahmen einer Führung am Gelände alles über die Lok erfahren sowie die Nostalgie mit Diesellokomotiven, Post- und Erzwagen kennenlernen und die Drehscheibe besuchen.