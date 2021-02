Vor 110 Jahren wurde die „Kirchberg-Lok“ auf der Mariazellerbahn erstmals in Betrieb genommen. Heute ist sie als Eisenbahnkulturgut im Bahnhof Kirchberg zu besichtigen. Zur Wiedereröffnung des Modellbahnmuseums nach dem Lockdown steht also gleich das Jubiläum der Elektrolokomotive 1099.06 an.

Günter Draxler, Obmann des Vereines Modellbahnmuseum Mariazellerbahn, ist stolz darauf, dass im Museum auch das Betriebsbuch der 110 Jahre alten Lok aufliegt. Hackner Gerhard

Eisenbahnfans können beim Besuch der Ausstellung „Bahn im Bahnhof“ Kirchberg nicht nur die Bergstrecke der Mariazellerbahn im Modellformat, sondern auch die Eisenbahnkultur dieser berühmten Schmalspurbahn anhand der dort ausgestellten E-Lok und des Kirchberg-Waggons besichtigen. Gebaut wurde die 49 Tonnen schwere Lok im Jahre 1910. Die Gesamtkosten dafür betrugen damals 103.393 Österreichische Kronen. Die Inbetriebnahme erfolgte im Februar 1911 auf der Gesamtstrecke für den Personen- und Güterverkehr. Im Zuge seiner Tätigkeit als Lokführer bei den ÖBB hat Obertriebfahrzeugführer Walter Puchegger insgesamt 14 Jahre lang seinen Dienst auf der Elektrolok 1099.06 versehen.

„Sofort haben Martin Kindig, Günter Draxler und ich mit den Restaurierungsarbeiten begonnen.“ Walter Puchegger

Er erinnert sich: „Zu besonderen Festtagen sowie bei Jubiläen und Sonderfahrten wurde die Lok immer festlich geschmückt“. Nachdem sie nicht mehr im Planverkehr zum Einsatz kam, wurde die Lok erst am Alpenbahnhof in St. Pölten und dann beim Heizhaus in Ober-Grafendorf abgestellt. Über Ersuchen der Gemeinde erklärte sich die NÖVOG bereit, die Lok dem Modellbahnmuseum als Eisenbahnkulturgut und Dauerleihgabe für Ausstellungszwecke zur Verfügung zu stellen. Walter Puchegger berichtet von der Übernahme: „Sofort haben Martin Kindig, Günter Draxler und ich mit den Restaurierungsarbeiten begonnen“. Am 19. Mai 2016 wurde die Lok am Schienenweg nach Kirchberg überstellt und ist heute kulturelles Ausstellungsobjekt am Bahnhof Kirchberg,