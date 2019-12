Bahnsteig suchen ist hier nicht notwendig. Schon von der Ferne sieht man am St. Pöltner Hauptbahnhof den Dampf aufsteigen. Und zu überhören ist der Nostalgiezug auch nicht. „Wir haben das Pfeifen bereits im Süden von St. Pölten bemerkt“, erzählen Markus und Magdalena Waidhofer, die heute mit Tochter Emilia zum ersten Mal mit der Dampflok fahren.

NOEN Magdalena und Markus Waidhofer machten zusammen mit Tochter Emilia ihre erste Nostalgiefahrt durchs Pielachtal.

„Zug, Zug, Zug“, ruft die Kleine, als sich die Nostalgiebahn ruckelnd in Bewegung setzt.

„Ein Erlebnis für alle Sinne“, sagt Mama Magdalena.

Auch Vater Markus freut sich: „Schon oft haben wir uns diese Fahrt vorgenommen. Heute hat es endlich geklappt.“

Auf der anderen Seite des schmalen Ganges nimmt Peter aus Wien mit seiner Frau Platz. „Ich verschenke jedes Jahr Kalender zu Weihnachten. Ich hoffe, heute ein schönes Foto zu bekommen.“

„Urig ist das hier, richtig urig“

Eine Dame am Nebenplatz telefoniert, während sie aus dem Fenster blickt: „Urig ist das hier, richtig urig“. Sie sei extra vom Neusiedlersee angereist, erzählt sie auf Nachfrage. Seit 1908 ist die Dampflok Mh.6 mit rund 450 Pferdestärken unterwegs. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von ca. 40 km/h und mithilfe einer E-Lok durchquert sie nun im Advent in rund dreieinhalb Stunden die wald- und wiesenreiche Strecke der Himmelstreppe von St. Pölten bis Mariazell. Bergauf schnauft sie und öffnet man ein Fenster in der Kehre bei Laubenbachmühle, um in einer Rechtskurve die dampfende Lok zu fotografieren, so muss man mit Rußpartikeln im Gesicht rechnen. Vorbei am Naturpark Ötscher-Tormäuer ist das Mariazellerland nicht mehr weit. Von Mai bis Oktober ist die Nostalgiebahn an jedem zweiten Sonntag unterwegs

– zusätzlich ist sie derzeit an den Adventsonntagen im Einsatz.