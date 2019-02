Es war ein Schockmoment für viele, als im Juni des Vorjahres kurz nach 7.15 Uhr die Mariazellerbahn bei Völlerndorf entgleiste. Schon kurz nach dem Unfall gab es ein erstes Gutachten, in dem überhöhte Geschwindigkeit als Ursache des Unglücks angegeben war. Jetzt liegt der endgültige Untersuchungsbericht vor. Der Zug war mit 70 km/h anstatt der für die Kurve maximal möglichen 35 km/h unterwegs.

Der Schaden beläuft sich auf einen zweistelligen Millionenbetrag. | NOEN

Wegen grob fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Gemeingefährdung muss sich der ehemalige Lokführer vor dem Landesgericht verantworten. „Eine entsprechende Verzögerung hat nicht stattgefunden“, sagt Leopold Bien, der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Beschuldigte habe erst unmittelbar vor der Kurve die Geschwindigkeit reduziert und sei mit etwa 62 bis 65 km/h unterwegs gewesen. „Das Tempo lag über der Kippgeschwindigkeitsgrenze, deshalb ist der erste Wagen umgekippt“, so Bien. Bei Verurteilung drohen dem Lokführern, der nach dem Unfall von einem „Blackout“ sprach, bis zu zwei Jahre Haft.

Nach dem Unfall war der Mitarbeiter nicht mehr als Lokführer tätig. „Der Mitarbeiter war nach dem Unfall einige Zeit im Krankenstand und danach in der Werkstätte aktiv“, erklärt NÖVOG-Sprecherin Katharina Heider-Fischer. Nun sei das Dienstverhältnis aufgelöst worden: „Aufgrund eines anderen Vorkommnisses, das nicht mit dem Unfall in Verbindung steht.“ Denn bis zu einer möglichen Verurteilung gelte die Unschuldsvermutung.

„Unsere Mitarbeiter waren und sind bestens ausgebildet und geschult“

NÖVOG-intern hatte der Unfall keine Folgen. „Unsere Mitarbeiter waren und sind bestens ausgebildet und geschult“, hebt Heider-Fischer hervor. Aber schon während der Bewältigung des Unfalls sei es dem Team ein großes Anliegen gewesen, transparent und kompetent aufzutreten. „Wir haben sehr eng mit Kriseninterventionsteams, unseren internen Peers und den Blaulichtorganisationen zusammengearbeitet“, führt die NÖVOG-Sprecherin aus. Diese Art der Unfallbewältigung sei gut angenommen worden und die NÖVOG musste keine Einbrüche bei den Fahrgastzahlen verschmerzen.

Die internen Peers, derzeit sechs, die auch bei Unfällen an Eisenbahnkreuzungen tätig werden, wurden 2015 von der ARGE Arbeitsmedizin in Krisenintervention und Notfallpsychologie geschult. Jährlich findet eine eintägige Pflichtschulung statt. Seit heuer gibt es quartalsmäßig Teamsupervisionen mit Fallbesprechungen. „Zusätzlich haben und hatten die Peers immer die Möglichkeit, selbst bei der ARGE die Dienste der Psychologin in Anspruch zu nehmen, um selbst das Erlebte und Erzählte besser verarbeiten zu können“, so Heider-Fischer.