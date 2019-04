Die Volksschule Markersdorf-Haindorf bekommt einen Hitzeschutz. Grund dafür ist die Überhitzung in den Klassen. „Die Temperaturen sind schon einige Jahre sehr hoch, aber im vergangenen Jahr war es besonders schlimm. Das Unterrichten war fast nicht mehr möglich, da es ab April einfach irrsinnig heiß war“, sagt Direktorin Ingrid Rosenberger. Sie freut sich mit ihrem Lehrer-Team auf die künftige Beschattung.

Gelitten haben vor allem Schüler und Lehrkräfte an der Ostseite – der Straßenseite sowie an der Südseite – der Turnsaalseite. „An der Ostseite ist jetzt geplant, einen außen liegenden, textilen Sonnenschutz, der windbeständig ist, zu montieren. An der Südseite werden Hitzeschutzfolien angebracht“, informiert VP-Bürgermeister Friedrich Ofenauer. Betroffen sind insgesamt acht Klassen. Die Kosten betragen zirka 37.000 Euro.

Ein bisschen müssen die Kinder und Lehrer allerdings noch schwitzen, denn die Strominstallationen werden zwar in den Osterferien stattfinden können, der Sonnenschutz wird aber erst danach angebracht.

Derzeit gibt es 160 Kinder in der Volksschule. In der Nachmittagsbetreuung sind es zwischen 40 und 50 Kinder. Das Schulgebäude wurde in den Jahren 1949 bis 1951 erbaut und 1985 mit dem Turnsaal erweitert. Demnächst ist auch ein Zubau an das bestehende Gebäude geplant. Heuer sollen Planung und Finanzierung stehen.