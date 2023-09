74 Punkte: Trachtenmusikverein Frankenfels erfolgreich

Mit dem „Alpenjäger-Marsch“ von Hans Schmid begeisterten die Musikerinnen und Musiker des Trachtenmusikvereins (TMV) Frankenfels nicht nur das Publikum, sondern auch die Jury. Von 80 möglichen Punkten erreichte der Verein 74 Punkte bei der Marschmusikbewertung des NÖ Blasmusikverbandes, Bezirksarbeitsgemeinschaft St. Pölten, in der Stufe C. Dies entspricht in der alten Wertungsskale der höchsten Bewertungsstufe, nämlich einem „Ausgezeichneten Erfolg“.

„Die Jurymitglieder zeigten sich von der Performance des TMV Frankenfels im Hinblick auf musikalisches Niveau, aber besonders von der Marschshow überzeugt“, freut sich Stabführer Nico Grasmann. Bei der Bewertung in Oberwölbling gab es für ihn besonders großen Applaus, nicht nur vom Publikum, sondern auch von den Orchestermitgliedern. Denn Grasmann hatte sich zum ersten Mal dieser Aufgabe gestellt.

„Die intensive Probenarbeit und das Engagement des Stabführers und jeden einzelnen Orchestermitglieds waren für das Topergebnis entscheidend“, lobt Obmann Johann Tröstl.

Als die Vereinsspitze die Trophäe der jubilierenden „Fladnitztaler-Jugendblaskapelle“ und das Blasmusikdiplom mit dem Wertungsergebnis überreicht bekam, gab es einen Beifallssturm der TMV-Blasmusikantinnen und –musikanten. Dass dies ein großer Motivationsschub für das 100-jährige Jubiläumsfest im nächsten Jahr sein wird, da waren sich die Vereinsmitglieder einig.