900.000 Euro für Schutz im Pielachtal

Hochwasser und Starkregen machen dem Pielachtal immer wieder zu schaffen. Auch wenn die Gemeinden im letzten Jahr von größeren Überschwemmungen verschont geblieben sind, gab es doch einiges zu tun. So investierte die Lawinen- und Wildbachverbauung rund 900.000 Euro in den Schutz vor Naturgefahren.

Der Hochwasserschutz am Tannenbach in Weinburg wurde abgeschlossen. „Wir sind froh, dass dieses wichtige Projekt fertig ist. Es stellt den Schutz des größten Arbeitgebers der Region dar“, berichtet Sektionsleiter Christian Amberger. Im Frühsommer wurde die Mauer rund um das Rückhaltebecken fertiggestellt und eingeschüttet. Außerdem wurde der Hang drainagiert, damit er nicht rutscht.

In Rabenstein endete ein weiteres Großprojekt. Dort fehlten noch Sperren gegen Geschiebe und Wildholz bei zwei Zubringern des Loitzenbaches. Darüber hinaus hat sich der Loitzenbach als Erholungsgebiet etabliert. In Schwarzenbach, Frankenfels und Kirchberg wurden zudem kleinere Maßnahmen zur Sicherung der Bachufer durchgeführt.

Startschuss für Sanierung des Redtenbachs

Im Sommer startete die Sanierung des Redtenbaches im Ortsgebiet von Frankenfels. An der Mündung zum Nattersbach musste die Eindeckung erneuert werden. „Sie war schon äußerst desolat und einsturzgefährdet“, schildert Amberger.

Auch in diesem Jahr stehen im Tal einige Projekte an. In Frankenfels folgt der zweite Teil der Maßnahmen: eine Sperre gegen Wildholz und Geschiebe sowie ein Ablagerungsbecken.

Im März beginnen die Bauarbeiten im Groß-Aggschussgraben in Hofstetten-Grünau . Hier wird ein großes Hochwasser-Rückhaltebecken mit einem Volumen von rund 20.000 Kubikmetern und eine neue Ableitung errichtet. In dem Bach leben noch heimische Steinkrebse, die andernorts bereits durch den Signalkrebs verdrängt wurden. Allerdings ist laut Amberger noch nicht klar, ob ihr Lebensraum durch das Bauvorhaben berührt wird. „Sollten sie im Nahbereich sein, werden sie in der Dämmerung geborgen, in ein gleichwertiges Habitat verlegt und am Ende zurückgebracht“, beschreibt er.

Gut in der Planung ist auch ein Projekt am Brunnbach in Kirchberg . Dort soll ein Rückhaltebecken zum Schutz der Siedlung errichtet werden.

