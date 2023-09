Erste „Pulseins“-Familienmesse in Ober-Grafendorf war voller Erfolg

Mit einem bunten Angebot und einem spannenden Rahmenprogramm feierte die „Pluseins“ Familienmesse letztes Wochenende ihr Debüt in der Pielachtalhalle in Ober-Grafendorf. Etwa 50 Ausstellende, Vortragende und Workshop-Leitende präsentierten auf eindrucksvolle Weise, welch breite Angebotspalette rund um Schwangerschaft, Geburt und Familienleben in unserer Region vorhanden sind. Über 650 große und kleine Gäste informierten sich, ließen sich inspirieren, beraten und konnten wertvolle Kontakte knüpfen.

Beim „Edelsteinpark Pielachtal”, welcher die Familienmesse ermöglicht hat, dürften Kinder und Erwachsene Edelsteine schürfen und Schätze suchen. Eben solche wertvolle „Juwelen” rund um das Thema Familie fanden sich auf der Familienmesse wieder.

Die Veranstalterinnen Irmgard Poisel (Verein „Janani”), Julia Gradinger (Verein „Janani”) und Julia Püringer (Multimedia-Agentur „Improkonzepte”) haben durch die erfolgreiche Durchführung der ersten Ausgabe der „Pluseins“ Familienmesse ein lange gehegtes Herzensprojekt realisiert. Julia Püringer zieht dazu eine sehr positive Bilanz: „Durch die 'Pluseins' Familienmesse wollten wir eine Lücke schließen, die sich aufgrund zu geringer Sichtbarkeit regionaler Angebote und fehlender Vernetzungsmöglichkeiten ergeben hat. Wir sind unheimlich stolz darauf, dass wir mit Unterstützung unseres Hauptsponsors 'Edelsteinpark Pielachtal', der Gemeinde Ober-Grafendorf und all unserer großartigen Teilnehmern diese Idee umsetzen konnten.”

Alexandra Pölzl vom Edelsteinpark Pielachtal, die Organisatorinnen Julia Püringer, Irmgard Poisel und Julia Gradinger, Corinna Wendner von der Raiffeisenbank Region St. Pölten, Vizebürgermeisterin Andrea Kotmiller, Wirtschaftsbundobmann Ewald Paukowitsch und Bürgermeister Rainer Handlfinger bei der "Pluseins"-Familienmesse. Foto: Bernhard Burmetler

Mehrwert auch für Aussteller gegeben

Auch Andrea Vonwald, die als Trageberaterin einen Stand betreut und einen Vortrag gehalten hat, sieht in der betonten Regionalität der Messe einen großen Vorteil: „Für mich war es sehr wichtig, dass ich auf der „Pluseins“ Familienmesse genau mit jenen Ausstellern und interessierten Eltern in Kontakt treten konnte, mit denen ich auch tatsächlich aufgrund der örtlichen Nähe gut zusammenarbeiten kann.” Der Erfolg und das positive Feedback von Ausstellern und Besuchern bestärkt die Veranstalterinnen darin, im nächsten Jahr die „Pluseins“ Familienmesse fortzuführen.