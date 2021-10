Coronazahlen im Pielachtal steigen

64 Fälle in Kirchberg, 25 Fälle in Frankenfels und 20 Fälle in Loich – die Zahl der Corona-Infizierten im Pielachtal steigt derzeit stark an. Einige Gemeinden reagieren bereits mit Maßnahmen. In Frankenfels sind derzeit das Gemeindeamt und der Bauhof geschlossen. „Der Betrieb läuft aber weiter. Aufgrund der steigenden Zahlen ist der Parteienverkehr bis auf Weiteres nur gegen Voranmeldung möglich“, sagt der Frankenfelser Amtsleiter Arthur Vorderbrunner.

Auch in Loich betont Ortschef Anton Grubner: „Seit Mittwoch ist das Gemeindeamt geschlossen. Der Parteienverkehr wurde auf Voranmeldung umgestellt.“

Es geht wieder los

In Kirchberg sind aktuell 64 Personen mit Covid-19 infiziert. Das ist die höchste Zahl seit Beginn der Pandemie. „Wir haben den Kirtag Anfang November abgesagt“, berichtet Bürgermeister Franz Singer. Das Gemeindeamt will man zwar offen halten, jedoch strenge 3G-Kontrollen einführen. „Bei Behördenwegen ist das natürlich nicht möglich, die müssen erfüllt werden können, aber bei reinen Besprechungen werden wir genau darauf achten“, präzisiert der Bürgermeister. „Die nächsten zehn Tage sind das Barometer, da werden wir sehen, wie sich alles entwickelt“, so der Ortchef. Schließlich seien jetzt Herbstferien und nach dem Freitesten könne schon wieder alles ganz anders aussehen.

FPÖ fordert die Öffnung der Teststraße

Kritik kommt indes von der FPÖ. „Die Teststraße der Gemeinde muss rasch wieder geöffnet werden! Die Gemeinde muss endlich reagieren, ein Zweizeiler auf der Gemeinde-Internetseite ist da zu wenig“, sagt Gemeinderat Wilhelm Weinmeier. Er fordert, dass „angesichts dieser brenzlichen Situation“ die Gratis-Teststraße bei der Schule rasch wieder geöffnet wird.

Singer erteilt dem Anliegen vorerst eine Abfuhr: „Derzeit ist nicht geplant, die Teststraße wieder aufzusperren, wir werden das bei der Apotheke belassen.“ Allerdings will der Bürgermeister Gespräche mit den Organisatoren aufnehmen. „Wir werden die Situation im Auge behalten“, sagt Singer.