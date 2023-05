Neues System zum Gießen am Ober-Grafendorfer Friedhof

In den letzten Jahren kam es am Friedhof Ober-Grafendorf leider immer wieder zu Schwund und Mangel an Gießkannen bei den Wasserstellen. Pünktlich vor der heißen Sommerzeit soll nun ein neues Ordnungssystem das Chaos beseitigen.

Es gibt nun sieben Wasserstellen mit je vier Gießkannen, die mittels Schloss versperrt sind. Zum Entsperren und zum Verwenden der Gießbehälter muss der Friedhofsbesucher künftig eine "1 Euro-Münze“ parat haben. „Es funktioniert auch eine 50 Cent-Münze“, ergänzt Bürgermeister Rainer Handlfinger. Eine handelsübliche Einkaufsmark lässt sich ebenfalls verwenden.

Damit überall gleich viele Kannen bei den Stellen ist, hat jeder Ständer einen eigenen Farbcode, unter anderem schwarz, grün oder gelb. Dieser muss beim gleichen Ständer retourniert werden, wo die Kanne entnommen wurde. „Wir möchten mit der neuen Herangehensweise ein System hinein bringen und vermeiden, dass etwa zehn Gießkannen an einer Stelle sind und bei einer anderen Wasserstelle keine Behälter. Es funktioniert wie beim Einkaufswagen“, erklärt der Ober-Grafendorfer Ortschef.

An dieser Stelle sind die Schlösser der Gießkannen schwarz und grün. Foto: Bernhard Burmetler

Die Vorteile des neuen Gießsystems sind, dass es nun immer griffbereite Kannen an jeder Station gibt, gleichzeitig soll weniger defekte Gießkannen geben. Der Vergangenheit gehören auch die alten Metallkannen an. Die Neuen sind aus Kunststoff und damit leichter zu tragen. Somit kann der Durst der Blumen im Sommer gelöscht werden.

An diese Stelle müssen die Gießkannen mit dem gelben Schloss zurück gebracht werden. Foto: Bernhard Burmetler

