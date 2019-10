Die Eisenbahnkreuzung in der Auerspergstraße wird aufgelassen. An deren Stelle wird ein Rad-und Gehweg gebaut, der vom Bahnhof Weinburg bis in die Auerspergstraße verlaufen soll. Diesen Montag war Baubeginn für den neuen Weg.

„Gegen Ende November wird die Eisenbahnkreuzung rückgebaut“, informiert NÖVOG-Sprecherin Katharina Haider-Fischer. Die Baumaßnahme ist Bestandteil des mit der Gemeinde Weinburg ausgehandelten Gesamtpakets, das auch die anderen Eisenbahnkreuzungen, die bereits modernisiert worden sind, enthält. „Gerade den Kindern ermöglicht der neue Weg Sicherheit“, begrüßt SPÖ-Vorsitzender Michael Kern diese Neuerrichtung.

Die Notwendigkeit dieses Geh- und Begleitweges hebt auch SP-Bürgermeister Peter Kalteis erfreut hervor: „Endlich können unsere Familien gefahrlos von Waasen in Richtung Ortszentrum zum Kindergarten und Nahversorger marschieren.“

Die Errichtung des Rad- und Gehweges wird von der NÖVOG durchgeführt, die Gemeinde beteiligt sich finanziell, laut Kalteis mit rund 80.000 bis 90.000 Euro. Der Antrag dazu wurde im Gemeinderat einstimmig beschlossen.