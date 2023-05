Aus dem Auge der Kamera: Foto-Ausstellung am Ebersdorfer See

Vom Samstag, 3., bis zum 22. Juni wird der Ebersdorfer See zum Ausstellungsraum. Unter dem Motto „Menschenbilder 2023“ stellen bis zu 40 Berufsfotografen aus Niederösterreich ihre fotografischen Werke aus. Dargestellt werden ausdrucksstarke Porträts in großen Darstellungen, die durch spezielle Produktionsverfahren wetterfest gemacht wurden.

„Es sind Fotografien aus den Arbeiten der Fotografen, welche eingesendet wurden und von einer Jury ausgewählt wurden, ausgestellt. Menschenbilder sind Bilder von Menschen des täglichen Lebens, die fotografisch von dem Auge der Kamera eingefangen wurden“, erzählt Werner Sobotka, welcher gemeinsam mit Bürgermeister Rainer Handlfinger die Ausstellung eröffnen wird.

Die Gemeinde Ober-Grafendorf und der Ebersdorfer See wurden als Location ausgewählt, weil Sobotka Präsident der „Photographischen Gesellschaft“ ist und bereits sehr gute Erfahrungen am See gemacht wurden.

Zu Gast bei der Eröffnung am 3. Juni um 14 Uhr wird auch Horst Stasny sein. Stasny ist ein Fotograf aus Wels und stellte bereits international oder bei den Salzburger Festspielen aus. Aktuell können seine Werke beim La Gacilly Festival in Baden begutachtet werden.

