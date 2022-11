Frankenfelser kam bei Forstarbeiten ums Leben

Trotz hohen Alters ließ es sich ein fleißiger Frankenfelser nicht nehmen, am Mittwoch Arbeiten in seinem Wald vorzunehmen. Als der Mann am Abend nicht zurückkehrte, machte sich sein Sohn auf die Suche - und dabei eine erschütternde Entdeckung. Sein Vater lag eingeklemmt unter einem Holzstamm. Der Mann setzte sofort die Rettungskette in Gang.

Die Freiwillige Feuerwehr Weißenburg hob den Stamm an und befreite den Mann. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des 86-Jährigen feststellen.

