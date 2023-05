Gelato zum Mitnehmen

Mit 1. Juni ist Ober-Grafendorf um eine weitere Eisdiele reicher. In der Hauptstraße öffnet Familie Sabani ihre Gelateria „AL-AR“. „Der Name leitet sich von meinem Vornamen, sowie den Namen meiner Geschwister Arjona, Aron und Albana ab“, erklärt Alma Sabani, die mit ihrer Mutter Hirmet hauptsächlich das Geschäft betreiben wird.

Geöffnet soll täglich von 9 bis 21 Uhr sein. Bis zu 14 Sorten selbst produziertes Gelato wird es geben, die Sorten werden immer wechseln. Es gibt auch italienische Kaffeespezialitäten zum Mitnehmen und Getränke in PET-Flaschen. Im Gastraum ist Platz für acht Personen. Ursprünglich wollte die Familie ein Eiscafé mit mehr Platz eröffnen.

„Da leider die Konzession für den Vollbetrieb seitens der Bezirkshauptmannschaft noch ausständig ist, starten wir ins erste Jahr nur mit einem ,To go'-Geschäft“, erklärt Abdulnaser Sabani, der 31 Jahre Gastronomieerfahrung als Kellner in unterschiedlichen Stationen mit zur Eröffnung bringt. Eis gibt es in Pappbechern, essbaren Waffelbechern oder Styroporboxen, ebenso wird der Kaffee vorerst nur in Bechern zum Mitnehmen serviert. Kreationen wie Bananensplit, Fruchtbecher oder gemischtes Eis zum vor Ort essen, soll es erst nächstes Jahr geben, wenn alles klappt.

Über die Wintermonate bleibt die Eisdiele geschlossen. „Falls wir die große Konzession bekommen werden wir die Toilettenanlagen errichten und den Gästebereich auf 22 bis 24 Sitzplätze ausbauen“, blickt Sabani zuversichtlich in die Zukunft. Abdulnaser Sabani hatte den Traum einer eigenen Eisdiele mit seiner Familie schon immer. Zu dem weiteren neuen Eisgeschäft am Hauptplatz sagt der Familienvater: „Ich und Fazil Rexhepi haben uns schon kennengelernt und sind gute Freunde geworden. In Notsituationen werden wir uns gegenseitig helfen und freuen uns auf viele Gäste.“

Tochter Alma Sabani ergänzt: „Ich sehe die Lage sehr positiv und es ist ein Ansporn, es zu machen und sich ständig zu verbessern.“ Damit haben Naschkatzen aus Ober-Grafendorf und der Umgebung die Qual der Wahl hinsichtlich frostiger Köstlichkeiten in den Sommermonaten.

13 Sorten Eis erfreuen bald die Gaumen. Foto: Bernhard Burmetler

Eisiger Genuss Neue Adresse für Eisgenießer in Ober-Grafendorf

