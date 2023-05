Eine musikalische Zeitreise durch den Schul-Alltag

Es ist das Jahr 2020. Die Erzengel Gabriel und Raphael blicken hinunter auf die Erde, in die Schulen des Landes. Was ist da los? Nichts! Keine Kinder, keine Lehrer. Alles passiert nur digital, online. Das wäre früher nicht möglich gewesen, denken sich die beiden. Sie denken zurück an die Schulen der 50er und 60er Jahre. Die Klassen, den Schulweg, den gesamten Schulalltag. Und so lassen sie die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte Revue passieren, bis sie wieder im Hier und Jetzt angekommen sind.

„Was ist Zeit? Eine schulische Zeitreise“ lautet der Titel des Musicals der Mittelschule Frankenfels. Die Proben laufen bereits intensiv, die Generalprobe findet am kommenden Donnerstag statt, bevor die Show dann am 12. und 13. Mai im VAG Leb zu sehen ist. „Die Kinder sind schon sehr aufgeregt - im positiven Sinne“, sagt Johanna Umgeher, die seit über 10 Jahren die Musicals der Mittelschule betreut. In der letzten Woche haben die Kinder alle Lieder noch einmal durchgesungen. Einige der Lieder haben sich die Schülerinnen und Schüler selbst ausgesucht: Als großen Abschluss singen sie im Chor ihre Lieder gemeinsam. Und noch etwas ganz besonderes erwartet das Publikum, wenn die Handlung wieder die Gegenwart erreich: Ein von der Informatikgruppe selbst gedrehtes Video.

Diese Produktion wird die letzte vor ihrer Pension sein. Oft hätte sie bestehende Stücke umgeschrieben und an die Schule angepasst, doch das heurige Musical stammt gänzlich aus der Feder von Umgeher und ihrer Kollegen. Ein bisschen bittersüß sei das schon, „aber es ist, wie es ist“.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.