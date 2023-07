Vier Jahre lang nur Bestnoten im Jahreszeugnis

Im Rahmen der Abschlussfeier der vierten Klassen der Mittelschule Kirchberg gab es eine besondere Auszeichnung. Zwei Schülerinnen und ein Schüler hatten vier Jahre lang in ihren Jahreszeugnissen in allen Gegenständen ausschließlich die Noten „sehr gut“ erhalten. Direktorin Barbara Wallner gratulierte zu diesen bemerkenswerten Leistungen und überreichte an Magdalena Daxböck, Lisa Stibl und Jakob Gonaus jeweils eine Anerkennungsurkunde der Schuldirektion. Gratuliert hat auch Bürgermeister Franz Singer, der sich bei den Schülern mit Anerkennungspräsenten der Gemeinde Kirchberg einstellte. Ebenso gratulierte Nachbar-Bürgermeister Anton Grubner herzlich zu diesen tollen Leistungen.