„Jägertod im Dirndltal“: Spannendes aus Wolfgang Haydns neuem Buch

Im neuen Dirndl- und Trauungssaal des Gemeindezentrums Hofstetten-Grünau fand eine spannende Krimilesung statt. Veranstaltet hat dies die Multimediathek. Der Pyhringer Autor Wolfgang Haydn präsentierte sein neuestes Werk „Jägertod im Dirndltal“. Haydn erzählte von seinen Recherchen im Dirndltal, von den Herausforderungen beim Schreiben eines Krimis und von seinen persönlichen Erfahrungen, die in die Charakterentwicklung einflossen. Im Anschluss an die Lesung hatten die Gäste die Gelegenheit, sich in der gemütlichen Atmosphäre der Multimediathek bei Brot und Wein zu versammeln und Fragen an den Autor zu stellen.