„Die Vereinsarbeit in unseren Gemeinden ist hervorragend, leider bleibt aber eine kleine Gruppe an Jugendlichen übrig“, weiß Kurt Wittmann, Obmann der Regionalplanungsgemeinschaft Pielachtal. Und diese Jugendlichen müsse man auffangen und nicht alleine lassen.

Gila Wohlmann Ein offenes Ohr für Jugendliche

Mit 1. September startete daher das Projekt „Mobile Jugendarbeit“ der Kleinregion Pielachtal. Dabei finden Jugendliche bei Streetworkern einen Ansprechpartner und auf Wunsch auch Unterstützung bei verschiedensten Themen, von Liebe und Sexualität, über Berufssuche bis hin zur Suchtberatung. Nach einem Vergabeverfahren hat der im Mostviertel und Zentralraum mit Streetwork etablierte Verein „Jugend und Lebenswelt“ den Zuschlag erhalten. „Seit 2018 haben meine Mitarbeiter im Regionalbüro viel Vorarbeit geleistet“, erzählt er. Zielgruppe für die mobile Jugendarbeit sind junge Menschen von 12 bis 23 Jahren. In den Ober-Grafendorf, Weinburg, Hofstetten-Grünau, Rabenstein und Kirchberg werden die Mitarbeiter des Vereins „Jugend und Lebenswelt“ tätig sein. Deren Angebot orientiert sich an den Bedürfnissen der Jugendlichen. Ziel sei eine sinnvolle Ergänzung vorhandener Jugendangebote. „Freiräume ohne Konsumzwang waren bis jetzt in jeder Gemeinde ganz oben auf der Wunschliste“, weiß Bernhard Zima, Geschäftsführer von „Jugend und Lebenswelt“, dazu. Gespräche diesbezüglich mit Gemeindeverantwortlichen werden geführt.

Wesentlicher Schwerpunkt wird aber der mobile Anteil, also das „Streetwork“, sein, um mit jungen Menschen im öffentlichen Raum in Kontakt zu sein. „Das kann zu Fuß, mit dem Streetworkbus oder in der Himmelstreppe erfolgen“, führt Barbara Rieder, fachliche Leiterin von „Südrand“, der mobilen Jugendarbeit Traisen, aus. Sie wird das Pielachtal begleiten. Streetwork hat viele Facetten: So werden verschiedenste Projekte für Jugendliche organisiert.

Das Leader-Projekt kostet 313.000 Euro und wird zu 70 Prozent aus Mitteln von Bund, Land und Europäischer Union gefördert. Laufzeit ist bis 2023.