Auf Umwelt & Gesundheit achten: Mobilitätsprojekt in Ober-Grafendorf

Um die Kinder auf das Thema Umweltschutz und Gesundheit zu sensibilisieren, läuft in der Mittelschule Ober-Grafendorf die “We move” - Challenge. Dabei geht es darum, den täglichen Schulweg umweltfreundlich zurückzulegen und dabei nicht nur den CO2-Ausstoß zu reduzieren, sondern auch noch etwas für die eigene Gesundheit zu machen.

Wer mit dem Rad, Zug, Bus oder zu Fuß in die Schule kommt, der sammelt dadurch Punkte. Auch das Benützen der “Elternhaltestellen” ist einen Punkt wert. Wer nicht direkt vor der Schule aus dem Auto aussteigt, sondern einige Schritte zu Fuß geht, der hilft nicht nur mit, das tägliche Verkehrschaos in der Schulstraße zu reduzieren, sondern kurbelt auch den Kreislauf an.

Am Ende jedes Monats wurden klassenweise alle Punkte zusammengerechnet und die jeweils beste Klasse durfte dann am Tischkicker für einen Monat in den Pausen spielen. Finanziert wurde der Wuzzeltisch vom Elternverein. Die Freude darüber war sehr groß und die Motivation dementsprechend hoch, viele „We move-Punkte“ zu erzielen.

Für die Elternhaltestellen beim Hauptplatz, den Bahnhofsplatz und beim Billa-Parkplatz setzten sich Bürgermeister Rainer Handlfinger, KEM-Managerin Sonja Kadanka und „Gesunde Schule“-Beauftragte Eleonore Kirchner ein, dass neue „Elternhaltestellen-Schilder" hergestellt und aufgehängt wurden.