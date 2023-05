Sanierung der Weinburger Volksschule und Flohmarkt für alte Möbel

Kaum ein Stein bleibt auf dem anderen in der Weinburger Volksschule: Noch diesen Sommer werden Böden, Decken, Stiegen und Geländer renoviert, es kommt eine neue Beleuchtung, neues Mobiliar und jede Klasse erhält eine digitale Tafel.

Außerdem wird die Schule Blackout-sicher, dafür montiert die Gemeinde eine große PV-Anlage. Im Fall der Fälle soll die Schule dann als Notquartier für die Kinder dienen. 500.000 Euro kostet das Projekt, die Gemeinde nimmt dafür ein Darlehen auf.

Die alten Möbel verkauf die Gemeinde bei einem Flohmarkt. Am Freitag, 26. Mai gibt es von 13 bis 16 Uhr die Möglichkeit, alte Erinnerungen aus der Volkschulzeit zu erwerben. Durch die Sanierung und Modernisierung der Klassenräume werden Tafeln, Tische, Sessel, Regale und Pinboards erneuert und die bestehenden Möbel können gegen eine freie Spende erworben werden.

Die freien Spenden gehen zu 100 Prozent an die Volkschule Weinburg. Alle Gegenstände, die am 26. Mai erworben werden, können am 1. Juli, also am ersten Ferientag, von 10 bis 12 Uhr abgeholt werden. Rund 70 Sessel, 30 Tische, vier Schreibtische sowie zahlreiche Kästen und Regale stehen bereit, ein Großteil davon Massivholz.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.