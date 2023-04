Weinburg: Aufschließungsgebiet ist fertig

Vergangene Woche wurde die Asphaltierung in der Kornfeldgasse durch die Straßenbaufirma Malaschofsky abgeschlossen. Zwei Parkflächen wurden unversiegelt gestaltet. „Hier muss der Rasen noch anwachsen. Die Parkflächen sind in circa einem Monat befahrbar“, erklärt Bürgermeister Michael Strasser (SPÖ). Durch den Schotterrasen soll das Wasser vor Ort versickern. Darüber hinaus überhitze eine unversiegelte Fläche weniger stark, was der Klimawandelanpassung Rechnung trage.

Nach Übergabe der letzten vier Reihenhäuser hat die Gemeinde Weinburg nun gemeinsam mit den ausführenden Firmen das Aufschließungsgebiet Mohnfeld/Kornblumengasse fertiggestellt. Vor rund zehn Jahren erwarb die Gemeinde etwa zwei Hektar von den Pfarrgründen und übertrug der St. Pöltner Wohnungsgenossenschaft knapp die Hälfte der Fläche. „Durch die Baurechtsaktion wurde leistbares Bauland für über 42 Einheiten geschaffen“, freut sich Strasser. Ihm zufolge wurden sie hauptsächlich von Jungfamilien bezogen.

