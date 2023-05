Erzeugnis aus dem Pielachtal geweiht

Zum 30. Mal fand die Mosttaufe der Obstmostgemeinschaft Alpenvorland mit Obmann Walter Widmann statt. Heuer wurde der Speckbirnenmost aus dem Jahr 2022 von Josef Moderbacher durch Pfarrer Emeka Emeakaroha getauft. Als Taufpate dient Franz Griesbacher von der Band „Die Paldauer“. In seiner Ansprache äußert der Musiker über die Patenschaft: „Ich bin stolz als Steirer Mostparte in Niederösterreich zu sein. Mich verbindet eine gute Freundschaft zur Familie Moderbacher und Apfelmost war damals das Hauptgetränk in unserer Familie.“

Bereits als Kind bekam der Musiker wie damals die Äpfel für den Most sortiert wurden und die Pressung stattfand. Die Mostproduktion verglich Griesbacher mit seiner Arbeit als Musiker. Auf beiden Seiten steckt viel Leidenschaft und Liebe dahinter. Er weiß auch die Qualität zu schätzen und das Naturprodukt hat es verdient es zu genießen.

Seitens der Gemeinde Ober-Grafendorf besuchte Gemeinderat und Wirtschaftsbundobmann Ewald Paukowitsch die Mosttaufe. „Wir wissen welchen Stellenwert das Getränk für unsere Gemeinde hat und der Most kann sich sehr gut mit dem Wein messen“, äußert Paukowitsch.

Aufgrund des Wetters im letzten Jahr gab es nicht viele Speckbirnen. Deshalb konnte nicht viel Most produziert werden, aber die wenige Menge hat eine gute Qualität. Die Produktion von 2022 ist ein reinsortiger, typischer Speckbirnenmost mit 6,8 Prozent Alkohol und 6,5 Prozent Säure. Der Geschmack geht ins halbmilde bis kräftige. Die Mostfarbe ist hellgrün. Der Duft geht ins Richtung Holunderblüten. Der Abgang weist einen schönen Geschmack an Speckbirnen auf.

Bei Mosttaufe wohnte auch die amtierende Mostkönigin Theresa Alkin bei und appellierte in ihrer Rede an die Wertschätzung, die der Most verdient hat. Neben Danksagungen wies Hausherr und Mostbaron Josef Moderbacher hin, dass für die Zukunft ganz wichtig ist, unsere Obstbäume zu erhalten. Präsentiert wurde die Veranstaltung von Karl Hofecker.

