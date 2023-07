Fast 3 Millionen Euro für Leader-Gemeinden bis 2029

Die Leader Region Mostviertel-Mitte startet in ihre neue Förderperiode. Bis spätestens 2029 sollen weitere 2,8 Millionen Fördereuro in die Region aus 39 Gemeinden fließen. Voraussetzung dafür sind innovative Projektideen.

Besonders willkommen sind dabei Vorhaben, die die Anliegen der Jugend in der Region unterstützen, sowie Initiativen für Kreislaufwirtschaft. Das neue Modell der Funktionalen Städtepartnerschaft ermöglicht erstmals eine engere Zusammenarbeit mit St. Pölten und soll helfen, die Ressourcen der Hauptstadtregion zu bündeln. Eine erste Projektauswahlsitzung wird im Herbst 2023 stattfinden. Das Leader-Team rund um Geschäftsführerin Petra Scholze-Simmel unterstützt bei den Antragsunterlagen und der Einreichung.

Regionenminister Norbert Totschnig überreichte persönlich die Anerkennungsurkunde an das Team der Leader-Region Mostviertel-Mitte. „Nun können wir mit der Umsetzung der Themen unserer neuen Entwicklungsstrategie durchstarten“, freut sich Leader-Obmann Anton Gonaus. Für ihn ist es bereits die 4. Leader-Förderperiode in seiner Funktion als Regions-Obmann. Wegweisende Projekte wie die Entwicklung des Dirndltales, die Landesausstellung „Ötscher:reich – die Alpen und wir“, ein Regionales Energiekonzept, das Tu was-Sozialfestival oder Die Filmchronisten konnten in dieser Zeit mit Unterstützung aus dem EU-Fördertopf umgesetzt werden.