Jugend aus aller Welt in Weinburg: Gemeinsam geht viel mehr

„We Are One – Wie können wir alle nachhaltig leben und gleichzeitig Spaß haben?“ Das war das Motto der internationalen Jugendbegegnung in Weinburg.

27 Jugendliche aus Finnland, Italien, Rumänien und Österreich, ebenso junge Asylwerber aus Somalia, Afghanistan und ein ukrainischer Kriegsflüchtling zwischen 16 und 22 Jahren beschäftigten sich mit dieser Frage im Rahmen eines durch das „Erasmus+“-Programm der Europäischen Union kofinanzierten Get-togethers. Auch einige Weinburger Kids waren dabei.

Natur, Workshops und Unternehmungen

Die Natur- und Kulturlandschaft des Pielachtals diente dabei als Erlebnis-, Experimentier- und Berührungsraum. „Uns ging es nicht nur um den Erhalt der Natur, sondern auch um das eigene Wohlbefinden und die Entwicklung von uns selbst und unserer Gesellschaft“, erklärt David Alvermann die Zielsetzung der von der Jugend:info NÖ und dem Verein „Jugend und Lebenswelt“ initiierten Jugendbegegnung.

Die Mitarbeiter des zum Verein „Jugend und Lebenswelt“ gehörigen „Streetwork Pielachtal“ sorgten für Workshops und Unternehmungen. Die Gemeinde Weinburg stellte mit dem Areal beim Kletterzenrum die Infrastruktur dafür zur Verfügung.

„Wir hatten bereits 2015 hier ein Jugendtreffen. Das hat super funktioniert. Daher freuen wir uns sehr, dass die Gemeinde uns wieder entgegenkommen ist“, sagt Barnbara Rieder vom Streetwork Pielachtal.

Die Jugendlichen wohnten in einer Zeltstadt vor der Kletterhalle. Am Programm standen Aktivitäten, wie Klettern, Reiten, eine Wanderung aufs Plambacheck, ein Ausflug zur Nixhöhle oder das Erschaffens eines Kunstwerks.

Kalteis sieht Treffen als Beitrag für den Frieden

Der Fokus lag stets auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz. So waren die Jugendlichen öffentlich mit der Himmelstreppe unterwegs, gekocht wurde im Solarkocher, gebacken im selbst gebauten Lehm-Ofen. Der Einkauf erfolgte im nahen ADEG-Markt. So blieb die Wertschöpfung in der Region.

„Mit unseren Aktivitäten wollten wir Bewusstsein für Klimaschutz - ohne erhobenen Zeigfinger - schaffen“, betont Rieder. „Neben sprachlicher Diversität lag heuer ein besonderer Fokus auf Inklusion“, erklärt überdies Alvermann, der als Projektleiter der Jugendbegegnung fungierte. Besonders junge Menschen mit besonderen Bedürfnissen bekamen heuer die Möglichkeit, sich international auszutauschen und von den Erfahrungen der Teilnehmer aus anderen Ländern zu profitieren.

„Es freut uns, dass hier viele junge Menschen ganz viele unterschiedliche Erfahrungen und Eindrücke mitnehmen können, in ihren Alltag, für ihre Entwicklung und ihre Zukunft“, bilanziert Rieder.

Sie dankt Bürgermeister Peter Kalteis, der erwidert: „Dieses Treffen zeigte, wie leicht gegenseitiges Verständnis gelebt werden kann.“ Internationale Treffen auf jeder Ebene seien, ist das Weinburger Gemeindeoberhaupt überzeugt, „ein wesentlicher Beitrag zur Friedenserhaltung.“

