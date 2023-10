Finanzbildung: Youngsters der MS Grünau-Rabenstein sind „Fit4Life“

Finanzbildung ist ein Aspekt des Wahlpflichtfaches „Fit4Life“ an der Mittelschule Grünau-Rabenstein. Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler unternahmen einen Ausflug nach Wien, in das „FLIP“ - den „Erste Financial Life Park“ der „Erste Bank“. Die geführte Tour der Bank sollte die Jugendlichen für den richtigen Umgang mit Geld fit machen und die Gefahren einer Verschuldung aufzeigen. Auf einem Tablet-Computer waren einige Aufgaben zu lösen, um mit einem zugewiesenen Budget haushalten zu können.

Im Tresorraum mussten die Schülerinnen und Schüler Rätsel lösen, um dann anschließend einen Tresor öffnen zu können. Der Diskussionsraum wurde, mit Pro- und Kontraargumenten zum bargeldlosen Zahlungsverkehr, ebenfalls intensiv genutzt.

Foto: Siobhan Strobl (MS Grünau-Rabenstein)

Am interessantesten für die Schülerinnen und Schüler war jedoch die Station, bei der man auf einem Ergometer strampeln musste. Gleichzeitig mussten die Teamkolleginnen und Teamkollegen Quizfragen zum Thema Finanzen lösen. Je besser das Team seine finanziellen Entscheidungen traf, umso leichter wurde das Radfahren für den Quizmaster. Damit soll aufgezeigt werden, dass jede Entscheidung Konsequenzen hat, die sich auf den weiteren Verlauf des Lebens auswirken.