„Hello and Goodbye“: Letzter Ausflug mit ehemaligem Klassenvorstand

Da die Mittelschule Grünau-Rabenstein zwei Standorte hat – die fünfte und sechste Schulstufen werden in Hofstetten-Grünau, die siebte und achte in Rabenstein unterrichtet – kann es vorkommen, dass eine Klasse mit dem Wechsel nach Rabenstein nicht nur neue Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch einen neuen Klassenvorstand bekommt. Die Klasse 3A hatte im Rahmen eines dreitägigen Ausflugs nach Werfenweng und Salzburg die Möglichkeit, letzte Erinnerungen mit Scott Anderson zu sammeln, da dieser seit diesem Schuljahr nicht mehr ihr Klassenvorstand ist. Außerdem sollten die Jugendlichen Anna Pfeffer näher kennenlernen, da sie die Rolle von Anderson als Klassenvorstand übernommen hat.

Die An- und Abreise erfolgte mit dem Zug. Gleich am ersten Tag ging es in den Hochseilklettergarten. Abends trotzten die Schülerinnen und Schüler dem Regenwetter bei einem Spaziergang in der Natur. Am zweiten Tag stand eine Stadtbesichtigung von Salzburg auf dem Programm. Der Ausflug verbesserte das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Klassengemeinschaft und die Kinder werden noch lange tolle Erinnerungen an diese Tage haben.