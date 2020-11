Wer kennt es nicht, das Gefühl unter dem Schuh, wenn man in ein Hundehäufchen tritt. In Hofstetten-Grünau dürfte das nun wieder öfter passieren. „Wir hatten früher schon einmal Probleme mit sehr viel Hundekot, nun wird es wieder schlimmer“, betont Bürgermeister Arthur Rasch.

Markus Zauner Härtere Strafen als Option

Gerade in der letzten Zeit sei es auffallend, dass einige Hundehalter ihrer Pflicht zur Beseitigung der Exkremente ihrer Hunde nicht nachgekommen. So bleiben sie entlang von beliebten Rad- und Gehwegen aber auch entlang von Wiesenrändern liegen. „Einige verwenden zwar Hundekot-Sackerl, werfen diese aber dann achtlos weg“, fügt der Bürgermeister hinzu. Denn mit den weggeworfenen Hundekotsackerl komme es bei der Mahd oder auch, wenn Kinder spielen zu unliebsamen Überraschungen. „Das Nicht-Entfernen von Hundekot kann zu einer Verwaltungsanzeige führen“, warnt die Gemeinde in den Sozialen Medien. „Derzeit müssen sich unsere Gemeindemitarbeiter vermehrt um die Entsorgung kümmern“, gibt Rasch zu bedenken.

Probleme macht der Hundekot besonders in der Landwirtschaft. So müssen Futter zum Teil entsorgt werden, weil es verunreinigt ist und damit wegen der Infektionsgefahr nicht verfüttert werden kann.

„Wir haben in vielen Teilen der Gemeinde Gackerl-Sackerl-Spender aufgestellt. Das hat anfangs gut geholfen. Jetzt leider nicht mehr“, befindet der Bürgermeister. Es gebe auch genügend Mistkübeln, wo die befüllten Sackerl entsorgt werden können. „Wenn es irgendwo zu wenig sind, können wir jederzeit welche aufstellen, daran soll es nicht scheitern“, sagt der Bürgermeister und appelliert an die Hundehalter wieder vermehrt auf die Ausscheidungen ihrer vierbeinigen Freunde zu achten und diese ordnungsgemäß zu entsorgen. „Nur so können wir unsere Gemeinde sauber halten“, so Rasch.