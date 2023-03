Abenteuer beim Vorlesetag in Hofstetten-Grünau

Viel los war am „Österreichischen Vorlesetag“ in der Multimediathek (MMT) in Hofstetten Grünau. Barbara Lerch (links) und Gottfried Luger zogen die Kleinen mit spannenden Geschichten in ihren Bann. Lob ernteten sie auch für die gelungene neue Bücherei.

Ziel des Vorlesetags ist es, auf die Notwendigkeit guter Lesekompetenz aufmerksam zu machen. Laut Website der Initiative fanden am 23. März rund 4.400 Lesungen in ganz Österreich statt.

