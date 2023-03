Hofstetten-Grünau: Ein Ort zum Wohlfühlen

Doppelt so groß, modern und lichtdurchflutet – nach langer Planung eröffnete jetzt die neue Multimediathek (MMT) in Hofstetten-Grünau. „Wir sind stolz und dankbar“, erzählt Gottfried Luger beim Lokalaugenschein der NÖN. In der Luft liegt noch der Geruch nach neuen Möbeln und frischer Farbe. Die Ausstattung stammt von der deutschen Firma EKZ Bibliothekservice. Mehrere Tage lang setzte sich das ehrenamtliche Büchereiteam mit einer Architektin des Unternehmens zusammen, um zu überlegen, was es für die Neugestaltung braucht.

Vor der großen Fensterfront stehen ein pfiffig designtes Sofa und mehrere Sessel, zusätzlich gibt es Fensterbänke mit Kissen. Im Sommer kommen noch Möbel zum Relaxen im Außenbereich hinzu. „Das ist der Bereich, wo sich die Leute wohlfühlen, plaudern und diskutieren sollen“, beschreibt der leidenschaftliche Bibliothekar aus Leidenschaft. Ihm zufolge geht der Trend weg von der Bücherei als Archiv. Stattdessen diene sie in Zukunft als erweitertes Wohnzimmer, wo Menschen niedrigschwellig und ohne Konsumzwang zusammenkommen.

Im Zubau steht auch ein Tisch mit Steckdose und Internetanschluss. Er bietet Schülerinnen und Schülern Platz zum Hausaufgaben machen. Am anderen Ende des Raums befindet sich die Kinderecke. Hier laden Sitztiere, gepolsterte Stufen und Kisten voller Lesestoff kleine Leseratten zum Verweilen ein. Außerdem soll noch ein Beamer zum Filmschauen montiert werden.

Das einzige Möbelstück, das bleiben durfte, ist der hölzerne Bücherturm der Umweltbildungsinitiative „leseumwelt“, bestückt mit Büchern zu Nachhaltigkeits- und Umweltthemen. Alle anderen alten Möbel wandern in die Schulbibliothek oder werden verkauft.

Luger sprudelt nur so vor Plänen für die neue MMT: Die überdachte Terrasse über dem Zubau möchte er zum Lesen mit Schulklassen nutzen. Auch eine Positionierung als „Grüne Bibliothek" könnte er sich vorstellen. Als Erstes steht jedoch am 27. April eine Lesung von Aloisia Secnicka an.

Zahlen zur Multimediathek Hofstetten-Grünau

rund 160 Quadratmeter groß

etwa 11.000 Medien

rund 14.000 Ausleihen im Jahr

rund 500 aktive Leserinnen und Leser

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.