Kirchberger Musifest war ein Erlebnis

Die Schlosskogler Ferri und Ernst Illmaier (3. u. 4. v. l.) feierten mit Fans und hunderten Gästen ihr 50-jähriges Musikerjubiläum. Gratuliert haben Bürgermeister Franz Singer, Nationalrat Fritz Ofenauer (v. l.) sowie Blasmusikobmann Severin Zöchbauer (r.). Die Alphorn-Gruppe Gaflenz reiste aus Oberösterreich an und unterhielt etwa mit dem Lied „Hirten-Swing“. Heinz Kirchschlager (im Bild mit seiner Enkelin) organisierte das Alphorn-Treffen. Beim Fest: Organisator und Musikverein-Obmann Severin Zöchbauer, Obfrau Andrea Trimmel und Kapellmeister Martin Bittner vom Ersten Zayataler Musikverein sowie Bürgermeister Franz Singer (v. l.). Am Samstag spielten Josef Bichler an der Orgel und Franz Schüssele am Alphorn. Pfarrer Pater Leonhard zelebrierte die Heilige Messe (von links).

