Jugendliche der MS Grünau-Rabenstein beim Landesjugendsingen

Gut gelaunte und motivierte Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klassen stellten sich beim Landesjugendsingen einer Jury aus Fachleuten. 30 Jugendliche bereiteten sich innerhalb weniger Wochen intensiv auf den Auftritt im Auditorium von Grafenegg vor.

Nach sechs Jahren fand die Veranstaltung wieder mit über 80 Chören aus dem gesamten Bundesland statt. Mit der Unterstützung der beiden Lehrkräfte Karin Sieder und Erich Kirchner erarbeitete der Chor ein buntes Kurzprogramm mit "Mein Vatern sei Häuserl", "Bring me little water, Sylvie" und "You are holy". In allen Kategorien muss eines der Stücke ein Volkslied aus Österreich oder ein Lied regionaler Prägung sein. Das Ergebnis dieses Wertungssingen ist noch ausständig. Beim Abschlussfest im Juni präsentieren die Schülerinnen und Schüler noch einmal ihre Stücke.

