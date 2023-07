Musikschule Ober-Grafendorf macht keine Pause trotz Ferien

In der ersten Ferienwoche ist es traditionsgemäß im Schulzentrum Ober-Grafendorf nicht still. Trotz des lang ersehnten Ferienbeginns nahmen heuer 53 junge Blasmusiker und Schlagzeuger am Jugendseminar der Bezirksarbeitsgemeinschaft St. Pölten des niederösterreichischen Blasmusikverbandes teil. Bezirksjugendreferent Stefan Mandl organisiert seit vielen Jahren dieses Seminar für den Musikernachwuchs: „In Ober-Grafendorf finden wir alles vor, was für ein gelungenes Musikseminar notwendig ist. Die Kooperation mit der Marktgemeinde und der Musikschule in Ober-Grafendorf klappt hervorragend.“ Der gut ausgestattete Orchesterraum darf für den Schlagwerkunterricht benutzt werden, sowie der große Festsaal in der Pielachtalhalle für die Proben des Gesamtorchesters.

Ortsansässige Schüler nutzten den Heimvorteil und waren erfolgreich

Neun Schüler der Musikschule Ober-Grafendorf nahmen am diesjährigen Seminar des NÖ Blasmusikverbandes in Ober-Grafendorf teil. Sie nutzen den Heimvorteil, um sich musikalisch weiterzubilden. Zwei der jungen Musiker stellten sich am Ende der Seminarwoche der Übertrittsprüfung in Bronze. Anna Schweighofer (Klarinette) und Samuel Gierer (Schlagzeug) dürfen ab sofort das Musikerleistungsabzeichen in Bronze tragen. Damit sind beide in ihrer Ausbildung von der Unter- in die Mittelstufe aufgestiegen.

Während der Seminarwoche probte die Gruppe im Schulgarten das Marschieren und gleichzeitige Musizieren. „Das fällt vielen Teilnehmern zu Beginn schwer, wenn Noten und Instrument im Gleichschritt mitwackeln", erklärt Stefan Mandl.

Am letzten Seminartag wurde die Mühe der Musiker belohnt. Die junge Blaskapelle marschierte bis zum Hofladen Gatterer, wo alle mit erfrischendem Dirndlsaft versorgt wurden. „Wir unterstützen gerne die jungen Seminarteilnehmer und freuen uns jedes Jahr auf ihren musikalischen Besuch", freut sich Magdalena Stern vom Hofladen Gatterer.