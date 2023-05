Musikalischer Erfolg Silbernes Abzeichen für Jagdhornbläser

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Die Jagdhornbläsergruppe "Oberes Pielachtal" erspielte das Abzeichen in Silber: Heinrich Fahrngruber, Rosemarie Pfeffer, Alfred Wagenhofer, Franz Gamsjäger, Herbert Fuxsteiner, Sonja Höhr, Andreas Pretterhofer und Hornmeister Helmut Enne (von links). Foto: privat

B eim 52. Jagdhornbläserwettbewerb und der Jagdhornbläser-Challenge in St. Georgen am Reith erspielte die Jagdhornbläsergruppe „Oberes Pielachtal“ das Abzeichen in Silber.