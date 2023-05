Auftritt in Kirchberg mit der Steirischen Harmonika

Der Pielachsaal in der Kirchberghalle war bis auf den letzten Platz gefüllt und es gab für die musikalischen Darbietungen viel Applaus. Die Kinder von der ersten Klasse Volksschule bis zur vierten Klasse Mittelschule werden in den Schulen Kirchberg, Frankenfels und Rabenstein unterrichtet. Mit dabei waren auch Lukas Gansch, Klara Flieger und Julia Puchner aus Traisen; letztere hat heuer die Übertrittsprüfung für die Oberstufe erfolgreich abgelegt.

Musiklehrerin Annemarie Pfeiffer meinte nach der Vorführung: „Es war cool und ich war sehr zufrieden. Die Kinder haben wieder ihr Bestes gegeben“. Die Schüler mit der Steirischen Harmonika haben schon Bühnenerfahrung; Auftritte gab es beim Dirndlkirtag in Rabenstein, beim Adventsingen in Schwarzenbach, beim Neujahrsempfang in Hofstetten-Grünau und bei der Wirtshausmusi in Kirchberg.

