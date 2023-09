Leistungsabzeichen in Silber für Clara Stiefsohn aus Weinburg

Mit nur 13 Jahren legte Clara Stiefsohn, Oboen-Schülerin an der Musikschule Pielachtal, das Leistungsabzeichen in Silber erfolgreich ab. Dieser Erfolg gelang ihr im Sommerseminar des Niederösterreichischen Blasmusikverbandes in Zeillern. Somit schaffte sie nun auch die Übertrittprüfung der Musikschule in die Oberstufe. In Kooperation mit der Musikschule Ober-Grafendorf erhält sie Unterricht von Astrid Stiefsohn, die ihr, wie auch Musikschulleiter Friedrich Anzenberger, herzlich gratuliert.