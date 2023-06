Pielachtaler Musiktalente am Schlagzeug

Vor zahlreichem Publikum spielten sie kleine Etüden genauso schwungvoll wie schwierige Pop und Rocksongs. Unterrichtet werden die Jugendlichen im Alter von sechs bis 19 Jahren von Musiklehrer Erich Kirchner, der sichtlich stolz auf die musikalischen Fortschritte seiner Schüler war. In Kirchberg gratulierte man Friedrich Daxböck, der kürzlich auf dem Schlagzeug das Bronzene Leistungsabzeichen mit ausgezeichnetem Erfolg absolvierte. Einige der Schüler spielen schon im Musikschulorchester, in örtlichen Blasmusikkapellen und in kleineren Ensembles mit. Musikschulleiter Friedrich Anzenberger: „Wir freuen uns sehr über die beachtlichen Fortschritte unserer Musikschüler“.