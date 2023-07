Singen und die Aussicht über Kirchberg genießen

Vollbild

Schon eine Tradition ist der Auftritt des Tradigister Viergesanges mit Judith Gerstl, Anita Emsenhuber, Heidi Ehn und Adele Grasmann (v.l.) beim Singen mit Aussicht beim Hieblkreuz hoch über Kirchberg. Die Jagdhornbläsergruppe aus Steinakirchen und der Tradigister Viergesang traten auch gemeinsam auf. Erstmals wirkte die Jagdhornbläsergruppe aus Steinakirchen mit Hornmeister Josef Riegler, Hans Willenpart, Johann Hauer, Heidi Grubhofer, Günter Plankenbichler, Christine Höllmüller, Gerhard Gruber, Isabella Luger und Ernst Zeller (v.l.) mit. Chorleiter Josef Schlager (r.) dirigierte den Männerchor des Gesang- und Musikvereines Kirchberg beim Singen am Kirchenberg. Einen wunderbaren Ausblick gab es beim Konzert vom Hieblkreuz auf den Ort Kirchberg und zum Hohenstein, dem höchsten Gipfel im Pielachtal. Stießen mit einem Dirndllikör und Edelbrand auf die erfolgreiche Veranstaltung an: Chorleiterin Judith Gerstl, Obmann Severin Zöchbauer von der Kulturwerkstatt Kirchberg, Heidi Grubhofer, Chorleiter Josef Schlager und Hornmeister Josef Riegler. Fritz Kollermann sowie Gerti Suppan und Sohn Matthias (4.-6.v.l.) von der Dirndl- und Edelbrandgemeinschaft `Die Dirndltaler` kredenzten Edelbrände, Liköre, Most und Saft. Begeistert waren Anton König sowie Karl und Michaela König (v.l.).

