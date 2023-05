Das Tal feiert seine Mütter

Der Muttertag steht vor der Tür. Ein Feiertag, an dem sich Traditionen bewehren. Eines der beliebtesten Muttertagsgeschenke ist ein hübscher Strauß Blumen. Michaela Hollaus, Floristin aus Hofstetten-Grünau, bemerkt dies jedes Jahr aufs Neue. „Blumensträuße, Blumenarrangements und weitere Blumenkreationen sind ein typisches Geschenk für den Muttertag“, sagt Hollaus. Die Vorlieben seien über die Jahre relativ gleich geblieben.

Ein Grund für die Beliebtheit der bunten Frühlingboten sei deren Vielfältigkeit. „Es gibt viele verschiedene Blumensorten und sie können als Blumenstrauß, Blumenstock, Blumenarrangement oder auch als Blumen-Abo verschenkt werden. Durch die große Vielfalt im Blumensortiment findet man somit für jede Mama ein schönes Geschenk“, so die Floristin. Blumen seien Geschenke, die vom Herzen kommen, man könne damit Freude in den Alltag bringen. Hollaus ist auch selber Mutter. Mit ihrer Tochter Cinderella gemeinsam betreibt sie ihr Geschäft „BlumenFee“. Worüber sie sich am Muttertag am meisten freut? „Natürlich auch Blumen!“, sagt Michaela Hollaus.

Geschenke aus St. Margarethen

Muttertagsgeschenke gibt's auch von Barbara und Stefan Frech aus St. Margarethen. In ihrem Geschenkeshop „Frechkreativ“ gibt es zum Beispiel Filztaschen für die besten Mamas der Welt. Zu Anlässen wie Ostern, Weihnachten oder eben dem Muttertag würde die Nachfrage immer merkbar steigen, berichtet Barbara Frech. Zur Zeit seien Taschen mit Sprüchen zum Thema Mutter, Oma oder Familie besonders beliebt. Frech hat selber vier Kinder. Hauptberuflich arbeitet sie halbtags als Betreuerin im Kindergarten. Den restlichen Tag widmet sie ihrer Familie.

„Natürlich kann es bei uns da schon mal etwas chaotischer oder hektischer zugehen, aber alles würde nicht so gut funktionieren, wenn wir als Familie nicht so zusammenhalten und an einem Strick ziehen würden“, so Frech.

Sie selbst legt Wert auf persönliche Muttertagsgeschenke. „Ich freue mich jedes Jahr über selbstgebasteltes oder selbstgebackenes meiner Kinder, da ich weiß, dass sie Zeit dafür aufgebracht haben, um zu überlegen, wie sie mir Freude machen können“, sagt Frech.

Selbstgebasteltes als liebevolle Geste Durch solche persönliche und oft einzigartige Geschenke würde sie sich als Mama geschätzt und geliebt fühlen. „Nebenbei bemerkt habe ich die tollsten Kinder der Welt – und so wird auch heuer der Muttertag wieder einer der schönsten Tage im Jahr“, freut sich die Unternehmerin.

In der Casa Kirchberg/Rabenstein lassen sich die Bewohnerinnen ebenfalls feiern: Sie dürfen sich auf ein paar Überraschungen freuen, wie Blumen von Bürgermeister Kurt Wittman. Über die würden sie sich immer besonders freuen, denn sie bringen Farbe ins Leben.

Beim Kinderbetreuungsverein „Wir für Kinder“ in Ober-Grafendorf wird jedes Jahr gebastelt. „Wir basteln mit den Kindern nicht nur zum Muttertag. Bei uns spielt der anstehende Vatertag im Juni ebenfalls eine Rolle“, sagt Viktoria Denk, eine der Pädagoginnen im Wifki.

Vorrangig soll das Geschenk etwas Kreatives und Selbstgemachtes sein. Es soll für die Mütter ein Andenken an die Zeit als Kind sein, aber auch als Erinnerung an die Zeit im Wifki sein. Zuviel über die Geschenkideen möchte Denk nicht verraten: „Wir verwenden für das heurige Geschenk Salzteig und es wird etwas mit Hand- und Fußabdruch geben.“

Das Thema „Mama“ ist im Wifki besonders häufig Thema, denn die Trennung ist für die Kinder nicht immer sehr einfach. Das Thema „Muttertag“ wird von den Kleinkindern anders verstanden und auch übermittelt, als von Hauptschülern und Kleinkinder freuen sich besonders, wenn sie ihre Bastelwerke herzeigen dürfen.

