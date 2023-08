Bistro in der Weinburger Kletterhalle sucht weiterhin Pächter

Fast schon hätte das Bistro in der Kletterhalle im August wieder aufgesperrt. Eine Pächterin war gefunden, die Verträge bereit zur Unterzeichnung. Doch aufgrund unvorhersehbarer, privater Ereignisse musste diese dann doch absagen. Also geht für die Gemeinde die Suche nach einem Pächter bzw. einer Pächterin weiter.

Warum die Suche sich bisher so schwierig gestaltet hat, erklärt Bürgermeister Michael Strasser (SPÖ) so: „Die Rahmenbedingungen in der Gastronomie haben sich durch die gestiegenen Energiekosten und die Nachwirkungen von Corona verändert. Die Menschen haben wieder gelernt, selbst zu kochen.“ Diese Auswirkungen seien in der gesamten Region spürbar. Man werde alle Möglichkeiten prüfen, damit es in der Kletterhalle wieder eine Grundversorgung mit Speisen und Getränken gibt. Dass die Gemeinde die Lokalität nicht verpachtet, sondern selber betreibt, werde man ebenfalls in Betracht ziehen - allerdings aufgrund des hohen Mehraufwands erst als letzte Option. Momentan stehen den Sportlerinnen und Sportlern Automaten zur Verfügung, als Übergangslösung, bis das Bistro wieder öffnen kann.

Interessierte Gastwirtinnen und Gastwirte können sich mit der Gemeinde Weinburg in Kontakt setzen.