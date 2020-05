Auf der Polizeiinspektion Ober-Grafendorf wurde eine anonyme Anzeige erstattet, dass ein 40-Jähriger im Pielachtal eine Cannabis-Indooranlage betreibe. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ordnete eine Hausdurchsuchung an.

Wie die Exekutive in einer Aussendung am Staatsfeiertag mitteilte, stellten die Beamten der Polizeiinspektionen Ober-Grafendorf und Kirchberg an der Pielach sowie der Polizeidiensthundeinspektion St. Pölten bei der Durchsuchung am 21. April dann insgesamt 189 Cannabispflanzen und 90 Gramm Cannabiskraut, sowie Suchtgiftutensilien und Aufzuchtequipement für die Indooranlage sicher.

Der Beschuldigte war bei der Einvernahme geständig und wurde der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.