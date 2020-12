Corona-Advent 2020: Keine Weihnachtsmärkte, keine Punschstandl, die Nikolofeiern waren coronabedingt heuer ein wenig distanzierter als sonst. Dennoch wollen viele Pielachtaler sich trotz Corona-Pandemie den Advent nicht vergrämen lassen und gehen diesen ruhiger an. Einige stoßen dabei auf alte Bräuche wieder, so wie Landwirtin Josefa Karner aus Rabenstein.

In der Kindheit der 57-Jährigen wurde Schokolade mit Schnee zubereitet. „Beim Durchstöbern nach Weihnachtsrezepten habe ich mich wieder daran erinnert“, erzählt sie. Der Brauch sei von ihrer Großmutter gepflegt und von der Mutter übernommen worden. „Das war so ähnlich, wie wenn man eine Schokoglasur kühlt“, erklärt sie. Die Schokolade sei nach Hausrezept zubereitet, in kleine Formen gegossen und dann in den Schnee zum Kühlen gestellt worden. „Da gab es verschiedene Formen, darunter Tiere wie Hasen. Das hat mir besonders gut gefallen“, schildert sie. Denn Süßigkeiten waren damals etwas ganz Besonderes. Jetzt möchte sie wieder auf diese Art Schokolade zubereiten.

Als Herbergssuche wird in der christlichen Tradition die vergebliche Suche von Maria und Josef nach einer Unterkunft in Bethlehem vor der Geburt Jesu Christi bezeichnet. Das Erinnern an diese zählte in einigen Gemeinden, so auch in Frankenfels, zu einer lieb gewonnen Tradition. In jeder Adventwoche trifft man sich bei einer Familie, bei der sich das Marienbild derzeit befindet, um zu beten und zu singen. Es werden Fürbitten vorgetragen, eine Lesung gehalten und Teile des Rosenkranzes gebetet. Heuer fällt die Herbergssuche wegen Corona aus. „Das gemeinsame Beten hat sich zu einem sehr schönen Brauch entwickelt“, bedauert dies Franziska Winter. Sie hofft, dass es aber 2021 wieder eine gemeinsame Herbergssuche gibt.

Futtergaben für die Tiere des Waldes

In Weinburg schmückt Roswitha Schwarz seit fünf Jahren den Kirchenwald entlang des Weges zur Waldkapelle. Dabei unterstützen sie Kinder. „Diese hängen Strohschmuck auf Nadelbäume und hinterlegen auf Baumstümpfen Futter für die Tiere“, erzählt die pensionierte Tagesmutter. Wenn die Futterstellen leer sind, werden diese wieder mit Äpfeln und Karotten bestückt. Die Kinder sind mit vollem Eifer dabei. Familien unternehmen in den Kirchenwald eine Wanderung. „Das Interesse, den Weihnachtswald mitzugestalten, ist heuer groß“, sagt sie. Es ist eine besinnliche Art, sich auf den Heiligen Abend vorzubereiten, in freier Natur, fernab von Glanz und Glamour. Fernab von Corona.