Der Pielachtaler Dirndlkirtag findet statt

Fans des "Pielachtaler Dirndlkirtags" dürfen sich freuen: Am 24. und 25. September geht wieder das beliebte Event im Tal über die Bühne.

Vergangenen Mittwoch fand dazu das erste Vorgespräch statt. Vertreter des Mostviertel Tourismus, des Regionalbüros und der Austragungsgemeinde Rabenstein waren sich einig: Der Publikumsmagnet soll heuer - nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause - wieder stattfinden.

"Wir freuen wir uns darüber sehr. Die ersten Vorbereitungen werden in Kürze starten“, zeigt sich Rabensteins Bürgermeister Kurt Wittmann, Obmann der Regionalplanungsgemeinschaft Pielachtal, erfreut, auch dass der Dirndlkirtag in seiner Heimatgemeinde ausgetragen wird.

Damit aber noch nicht genug: So sollen die 2020 initiierten "Dirndltaler Erlebniswochen" erstmals im Einklang mit dem Veranstaltungshöhepunkt, dem Dirndlkirtag, durchgeführt werden. „Die Erlebniswochen sollen den Dirndlkirtag als eine Art ,Countdown' einläuten. Wir und alle Besucher können sich also auf einen ganzen Monat im Zeichen der Dirndl freuen – mit dem prestigeträchtigen Dirndlkirtag in Rabenstein als finalem Höhepunkt“, ergänzt Andreas Purt, Geschäftsführer von Mostviertel Tourismus.

Web-Tipp: i www.mostviertel.at/pielachtaler-dirndlkirtag-10

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden