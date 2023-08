Nach schwerem Unfall in Hofstetten: 28-jähriger Alkolenker verurteilt

Anfang Mai kam ein junger Mann auf der B39 in Hofstetten-Grünau von der Fahrbahn ab und krachte gegen eine Hauswand. Dabei soll er auch eine Frau mit dem Wagen erfasst haben. Deswegen wurde er von der Staatsanwaltschaft St. Pölten wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt und musste am Landesgericht St. Pölten vor den Richter treten.

Der Angeklagte zeigte sich vor Gericht voll geständig. Er war zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert, eine Messung ergab mindestens 1,02 Promille. An die Sekunden vor dem Unfall könne er sich gar nicht mehr erinnern, so der Angeklagte. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.

Opfer erlitt Verletzungen am ganzen Körper

Das Opfer, eine 56-jährige Frau, befand sich am Gehsteig, weil sie gerade dabei war, ihre Fenster zu putzen. Sie stand mit dem Rücken zur Fahrbahn, das Auto krachte von hinten in sie hinein. Sie erlitt Verletzungen an den Beinen und im Gesicht, sowie Schürfwunden am ganzen Körper. Nach dem Unfall befand sich das Opfer zwei Monate im Krankenstand. Neben dem Personenschaden entstand auch ein Schaden an der Fassade des Hauses.

Der 28-Jährige wurde zu fünf Monaten auf Bewährung verurteilt. Außerdem muss er eine Geldstrafe von 720 Euro zahlen und ist dem Opfer 5.000 Euro Schmerzensgeld schuldig. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.