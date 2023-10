„Guter Hirte“ wacht wieder über Frankenfels

Im Mai dieses Jahres gab es einen schockierenden Fund: Die Jesus-Statue „Der gute Hirte“ war gegen eine Felswand geschleudert worden. Die Feuerwehr konnte sie bergen, jedoch schwer beschädigt und mit abgetrenntem Kopf. „Der Gute Hirte“ hat für Frankenfels eine große Bedeutung, denn er wacht seit Jahrzehnten auf dem Felsvorsprung am Steig zur Falkensteinmauer über die Gemeinde.

Der örtliche Hobby-Restaurator Heinrich Burmetler nahm sich der Heiligenstatue an. Er konnte sie wieder heil machen. Von der Pfarre und der Marktgemeinde Frankenfels wurde eine Andachtsfeier organisiert und die frisch restaurierte Statue wieder auf ihrem Platz am aufgestellt. Nach einer gemeinsamen Wanderung bei herbstlichen Sonnenschein von der Pfarrkirche zur Falkensteinmauer konnte Pfarrer Pater Altmann Wand in einer Andacht auch die Segnung der im neuen Glanz erstrahlenden Jesus-Statue vornehmen.

Mit dabei waren auch zahlreiche Gläubige, Vertreter der Pfarre- und Gemeinde und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Frankenfels. Restaurator Heinrich Burmetler lud alle Mitfeiernden im Anschluss zu einer Agape. Pater Altmann Wand und Bürgermeister Herbert Winter dankten den Restaurator Heinrich Burmetler für sein ehrenamtliches Engagement sowie den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Frankenfels für die Bergung der Heiligenstatue aus der Felswand